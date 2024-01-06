З Хрещенням Господнім: підбірка світлих привітань у картинках з нагоди свята

Сьогодні в Україні відзначається Водохреще. В цей день Господь охрестився в річці Йордан. Обряд хрещення здійснив Іоан Предтечі, коли Ісусу Христу було 30 років. Тоді з'явився Святий Дух, який мав вигляд голуба.

На Водохреще люди традиційно йдуть до церкви, щоб послухати літургію та помолитися. Крім того, святять воду та купаються в ополонці. Кажуть, що свячена вода зцілює та допомагає позбутися різноманітних хвороб. Однак не потрібно перебувати в ополонці занадто довго, а занурюватися варто лише у спеціальних місцях.

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З нагоди свята 24 Канал зібрав привітання у картинках. Українці, бажаємо вам хорошого та спокійного дня. Христос хрещається!

Водохреще 2024: привітання у картинках

Привітання з Водохрещем / Фото pruvitannja.com.ua

Привітання з Водохрещем / Фото Chas.News

Привітання з Водохрещем / Фото Mobile Cards

Привітання з Водохрещем / Фото "ТСН"

Привітання з Водохрещем / Фото planbphoto

Привітання з Водохрещем / Фото WoMo

Привітання з Водохрещем / Фото Eva Blog

Привітання з Водохрещем / Фото "Країна У"

Привітання з Водохрещем / Фото lux.fm

Привітання з Водохрещем / Фото "Вікна"