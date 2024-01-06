З Хрещенням Господнім: підбірка світлих привітань у картинках з нагоди свята
Сьогодні в Україні відзначається Водохреще. В цей день Господь охрестився в річці Йордан. Обряд хрещення здійснив Іоан Предтечі, коли Ісусу Христу було 30 років. Тоді з'явився Святий Дух, який мав вигляд голуба.
На Водохреще люди традиційно йдуть до церкви, щоб послухати літургію та помолитися. Крім того, святять воду та купаються в ополонці. Кажуть, що свячена вода зцілює та допомагає позбутися різноманітних хвороб. Однак не потрібно перебувати в ополонці занадто довго, а занурюватися варто лише у спеціальних місцях.
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З нагоди свята 24 Канал зібрав привітання у картинках. Українці, бажаємо вам хорошого та спокійного дня. Христос хрещається!
Водохреще 2024: привітання у картинках