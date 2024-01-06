На Крещение люди традиционно идут в церковь, чтобы послушать литургию и помолиться. Кроме того, святят воду и купаются в проруби. Говорят, что священная вода исцеляет и помогает избавиться от различных болезней. Однако не нужно находиться в проруби слишком долго, а погружаться стоит только в специальных местах.
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По случаю праздника 24 Канал собрал поздравления в картинках. Украинцы, желаем вам хорошего и спокойного дня. Христос крещается!
Крещение 2024: поздравления в картинках
Поздравление с Крещением / Фото pruvitannja.com.ua
Поздравление с Крещением / Фото Chas.News
Поздравление с Крещением / Фото Mobile Cards
Поздравление с Крещением / Фото "ТСН"
Поздравление с Крещением / Фото planbphoto
Поздравление с Крещением / Фото WoMo
Поздравление с Крещением / Фото Eva Blog
Поздравление с Крещением / Фото "Страна У"
Поздравление с Крещением / Фото lux.fm
Поздравление с Крещением / Фото "Вікна"