На Водохреще люди традиційно йдуть до церкви, щоб послухати літургію та помолитися. Крім того, святять воду та купаються в ополонці. Кажуть, що свячена вода зцілює та допомагає позбутися різноманітних хвороб. Однак не потрібно перебувати в ополонці занадто довго, а занурюватися варто лише у спеціальних місцях.
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З нагоди свята 24 Канал зібрав привітання у картинках. Українці, бажаємо вам хорошого та спокійного дня. Христос хрещається!
Водохреще 2024: привітання у картинках
Привітання з Водохрещем / Фото pruvitannja.com.ua
Привітання з Водохрещем / Фото Chas.News
Привітання з Водохрещем / Фото Mobile Cards
Привітання з Водохрещем / Фото "ТСН"
Привітання з Водохрещем / Фото planbphoto
Привітання з Водохрещем / Фото WoMo
Привітання з Водохрещем / Фото Eva Blog
Привітання з Водохрещем / Фото "Країна У"
Привітання з Водохрещем / Фото lux.fm
Привітання з Водохрещем / Фото "Вікна"