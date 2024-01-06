На Водохреще люди традиційно йдуть до церкви, щоб послухати літургію та помолитися. Крім того, святять воду та купаються в ополонці. Кажуть, що свячена вода зцілює та допомагає позбутися різноманітних хвороб. Однак не потрібно перебувати в ополонці занадто довго, а занурюватися варто лише у спеціальних місцях.

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З нагоди свята 24 Канал зібрав привітання у картинках. Українці, бажаємо вам хорошого та спокійного дня. Христос хрещається!

Водохреще 2024: привітання у картинках

Привітання з Водохрещем / Фото pruvitannja.com.ua

Привітання з Водохрещем / Фото Chas.News

Привітання з Водохрещем / Фото Mobile Cards

Привітання з Водохрещем / Фото "ТСН"

Привітання з Водохрещем / Фото planbphoto

Привітання з Водохрещем / Фото WoMo

Привітання з Водохрещем / Фото Eva Blog

Привітання з Водохрещем / Фото "Країна У"

Привітання з Водохрещем / Фото lux.fm

Привітання з Водохрещем / Фото "Вікна"