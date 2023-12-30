Загалом у січні 31 календарний день: 22 робочі дні та 8 вихідних, які будуть у суботу та неділю. Люди відпочиватимуть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 та 28 січня, а працюватимуть 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 та 31 січня, пише 24 Канал.
Важливо Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво
За Законом України, у зв'язку з дією воєнного стану, додаткові вихідні скасовано. А 7 січня, Різдво за юліанським календарем, більше не вважається державним святом. За новим стилем Україна відсвяткувала народження Ісуса Христа 25 грудня. Далі дізнавайтесь, які свята будуть у січні 2024 року.
Свята на січень 2024 року
- 1 січня – Новий рік, День Всесвітніх молитов за мир.
- 4 січня – Всесвітній день азбуки Брайля.
- 11 січня – Всесвітній день "Дякую".
- 12 січня – Всесвітній день дочки, День українського політв'язня.
- 16 січня – Всесвітній день Бітлз.
- 20 січня – День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Автономної Республіки Крим.
- 21 січня – Міжнародний день обіймів.
- 22 січня – День Соборності України.
- 24 січня – Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України.
- 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України.
- 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
- 28 січня – Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни.
- 29 січня – День пам'яті Героїв Крут, День працівника пожежної охорони.
- 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України.
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра.