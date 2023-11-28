24 Канал розкаже, чи будуть додаткові вихідні у грудні, щоб повністю насолодитися домашнім затишком. Цього місяця українці відзначатимуть багато професійних та міжнародних свят.

Актуально Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

Вже зовсім скоро матимемо День Збройних Сил України, День енергетика та День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Зараз в Україні триває воєнний стан. Тож, згідно з законом, додаткових вихідних у грудні не буде. У першому місяці зими 31 календарний день: 21 – робочий день та 10 – вихідних.

У зв'язку з дією воєнного стану, вихідний на Різдво Христове – скасовано.

Календар свят на грудень 2023