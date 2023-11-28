24 Канал расскажет, будут ли дополнительные выходные в декабре, чтобы полностью насладиться домашним уютом. В этом месяце украинцы будут отмечать многие профессиональные и международные праздники.

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Уже совсем скоро будет День Вооруженных Сил Украины, День энергетика и День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сейчас в Украине продолжается военное положение. Поэтому по закону дополнительных выходных в декабре не будет. В первом месяце зимы 31 календарный день: 21 – рабочий день и 10 – выходных.

В связи с действием военного положения, выходной на Рождество – отменено.

Календарь праздников на декабрь 2023