24 Канал расскажет, будут ли дополнительные выходные в декабре, чтобы полностью насладиться домашним уютом. В этом месяце украинцы будут отмечать многие профессиональные и международные праздники.

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Уже совсем скоро будет День Вооруженных Сил Украины, День энергетика и День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сейчас в Украине продолжается военное положение. Поэтому по закону дополнительных выходных в декабре не будет. В первом месяце зимы 31 календарный день: 21 – рабочий день и 10 – выходных.

В связи с действием военного положения, выходной на Рождество – отменено.

Календарь праздников на декабрь 2023

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, День работников прокуратуры.
  • 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.
  • 3 декабря - Международный день инвалидов.
  • 4 декабря – День объятий.
  • 5 декабря - День работников статистики, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.
  • 6 декабря - День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая.
  • 7 декабря - Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления.
  • 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией.
  • 10 декабря - День прав человека.
  • 11 декабря - Международный день гор.
  • 12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
  • 13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
  • 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора).
  • 15 декабря - День работника суда.
  • 17 декабря - День работника государственной исполнительной службы.
  • 18 декабря - Международный день мигрантов.
  • 19 декабря – День адвокатуры.
  • 20 декабря - Международный день солидарности людей.
  • 22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины.
  • 24 декабря - День работников архивных учреждений.
  • 25 декабря - Рождество.
  • 31 декабря - Новый Год.