В январе 31 календарный день: 22 рабочих дня и 8 выходных, которые будут в субботу и воскресенье. Люди будут отдыхать 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 января, а работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 , 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 января, пишет 24 Канал.
Важно Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество
По Закону Украины, в связи с действием военного положения, дополнительные выходные отменены. А 7 января, Рождество по юлианскому календарю, больше не считается государственным праздником. По новому стилю Украина отпраздновала рождение Иисуса Христа 25 декабря. Далее узнайте, какие праздники будут в январе 2024 года.
Праздники на январь 2024 года
- 1 января – Новый год, День Всемирных молитв о мире.
- 4 января – Всемирный день азбуки Брайля.
- 11 января – Всемирный день "Спасибо".
- 12 января – Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного.
- 16 января – Всемирный день Битлз.
- 20 января – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Автономной Республики Крым.
- 21 января – Международный день объятий.
- 22 января – День Соборности Украины.
- 24 января – Международный день образования и День внешней разведки Украины.
- 26 января – Всемирный день таможни, День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
- 28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны.
- 29 января – День памяти Героев Крут, День работника пожарной охраны.
- 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины.
- 31 января – Международный день ювелира.