В январе 31 календарный день: 22 рабочих дня и 8 выходных, которые будут в субботу и воскресенье. Люди будут отдыхать 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 января, а работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 , 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 января, пишет 24 Канал.

Важно Календарь праздников и выходных на декабрь 2023 в Украине: будут ли украинцы отдыхать на Рождество

По Закону Украины, в связи с действием военного положения, дополнительные выходные отменены. А 7 января, Рождество по юлианскому календарю, больше не считается государственным праздником. По новому стилю Украина отпраздновала рождение Иисуса Христа 25 декабря. Далее узнайте, какие праздники будут в январе 2024 года.

Праздники на январь 2024 года