Високосний рік запровадив Юрій Цезар у 45 році до нашої ери. Зробив це для того, щоб врахувати зайві години. Адже пори року змінюються не протягом 365 днів, а протягом 365 днів і 6 годин, пише 24 Канал.

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Предки передали нам безліч забобон, які пов'язані з високосним роком. Кажуть, що не можна справляти весілля, змінювати роботу та купувати житло. І це лише невелика частина цілого списку заборон. Крім цього, є факти, про які багато людей не знають.

Маловідомі факти про високосний рік

Коли Юрій Цезар запровадив високосний рік, то вирішив, що додатковий день до календаря додаватиметься кожних два роки. Однак, математика виявилась не зовсім точною, адже деякі свята постійно змінювали пори року. Така особливість спричиняла певні незручності. Тому якось астроном Созіген заявив, що високосним повинен бути кожен четвертий рік.

Цікаво, що 29 лютого вибрали не просто так. Річ у тім, що на честь Юрія Цезаря назвали місяць – липень. Раніше він мав іншу назву – "квінтіліс" та складався з 31 дня. Коли ж Римом почав правити імператор Октавіан Август, то також захотів назвати місяць у свою честь. Адже позаздрив Цезарю. Однак, серпень мав лише 30 днів. Тому з лютого вирішили забрати одну дату, щоб останній місяць літа був не менш важливий.

Існує ще одна цікава традиція у високосний рік. Жінка може зробити чоловікові пропозицію 29 лютого. Кажуть, що таке правило ввела свята Бріджит в V столітті. Вона була незадоволена тим, що жінкам часто доводиться довго чекати, поки їхні чоловіки зроблять пропозицію. У свій час Бріджит освідчились саме 29 лютого. Її наречений, святий Патрік, довго не наважувався на цей крок.

Високосний рік приносить певні складнощі людям, які народилися 29 лютого. Адже їхній день народження випадає раз на чотири роки. Шанс народитися саме в цю дату – малий, однак є ті, кому доля підготувала такий сюрприз. Вони можуть відсвяткувати свій день народження у місті Антоні, що знаходиться в Техасі. Запрошують на подію "тільки своїх". Тобто людей, які народилися 29 лютого.