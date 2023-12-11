Високосный год ввел Юрий Цезарь в 45 году до нашей эры. Сделал это, для того чтобы учесть лишние часы. Ведь времена года меняются не в течение 365 дней, а в течение 365 дней и 6 часов, пишет 24 Канал.

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Предки передали нам множество предрассудков, связанных с високосным годом. Говорят, что нельзя справлять свадьбу, менять работу и покупать жилье. И это лишь небольшая часть списка запретов. Кроме того, есть факты, о которых многие не знают.

Малоизвестные факты о високосном году

Когда Юрий Цезарь ввел високосный год, то решил, что дополнительный день к календарю будет добавляться каждые два года. Однако математика оказалась не совсем точной, ведь некоторые праздники постоянно меняли времена года. Такая особенность вызывала определенные неудобства. Поэтому однажды астроном Созиген заявил, что високосным должен быть каждый четвертый год.

Интересно, что 29 февраля выбрали не просто так. Дело в том, что в честь Юрия Цезаря назвали месяц – июль. Раньше он имел другое название - "квинтилис" и состоял из 31 дня. Когда же Римом начал править император Октавиан Август, то тоже захотел назвать месяц в свою честь. Ведь позавидовал Цезарю. Однако, август имел всего 30 дней. Поэтому с февраля решили забрать одну дату, чтобы последний месяц лета был не менее важен.

Есть еще одна интересная традиция в високосный год. Женщина может сделать мужчине предложение 29 февраля. Говорят, что такое правило ввела святая Бриджит в V веке. Она была недовольна тем, что женщинам часто приходится долго ждать, пока их мужчины сделают предложение. В свое время Бриджит сделали предложение именно 29 февраля. Ее жених, святой Патрик, долго не решался на этот шаг.

Високосный год приносит определенные сложности людям, родившимся 29 февраля. Ведь их день рождения выпадает раз в четыре года. Шанс родиться именно в эту дату – мал, однако есть те, кому судьба подготовила такой сюрприз. Они могут отпраздновать свой день рождения в городе Антони в Техасе. Приглашают на событие "только своих". То есть людей, родившихся 29 февраля.