Межа між реальністю та підсвідомістю стає особливо тонкою у певні дні, дозволяючи нам побачити особливі сюжети. Щоб зрозуміти, чи варто хвилюватися через побачене вночі, необхідно звертати увагу на зміст сну та час, коли він наснився. Адже кожен день тижня несе власну енергетику, пише 24 Канал з посиланням на CircleDNA.

Коли сняться віщі сни?

Беззаперечним лідером серед містичних ночей вважається період з четверга на п'ятницю. Сни, побачені під ранок цього дня, часто вважаються пророчими й можуть втілюватися у життя протягом тривалого часу, зокрема від кількох днів до трьох років. Вважається, що в цю ніч інтуїція людини загострюється до максимуму.

Однак не слід ігнорувати й інші дні тижня, які мають свої особливості тлумачення. Наприклад, сновидіння в ніч з вівторка на середу також можуть бути віщими, але вони здебільшого стосуються нових знайомств та комунікації.

Якщо ж яскравий сон наснився з середи на четвер, він, найімовірніше, віщує зміни у професійній сфері, кар'єрне зростання або фінансові питання.

Водночас сни на початку тижня, зокрема з неділі на понеділок, рідко несуть у собі пророчий зміст.

Окремої уваги заслуговують сновидіння, побачені в ніч з суботи на неділю. Вони часто збуваються дуже швидко, іноді навіть до обіду того ж дня, адже нерідко несуть позитивну енергію та підказують шляхи до реалізації творчих задумів.

Коли сняться віщі сни / Фото Freepik

Щодо ночі з п'ятниці на суботу, то такі сни можуть дати підказки про долю та випробування, які доведеться подолати не лише сновидцю, а і його близьким.

Окрім днів тижня, величезне значення мають дати церковного календаря. Особливою силу має час від Різдва до Водохреща. Наші предки вірили, що тоді межа між світами стає ледь помітною, пише сайт "Українські традиції".

Втім, найголовнішим критерієм істинності сну залишається внутрішнє відчуття людини вранці. Так, якщо ранкове пробудження супроводжується сильними емоціями та чіткою впевненістю в реальності побаченого, то до такого знаку долі неодмінно варто прислухатися.

Що означає сон з понеділка на вівторок?