Оскароносна актриса Меріл Стріп отримала особливу роль у новому фільмі Netflix "Випускний". Вона зіграла зірку театральної трупи, яка у кульмінаційний момент стрічки зачитає реп.

Меріл Стріп у фільмі "Випускний"

Як повідомляє Variety, деталі фільму "Випускний" розкрив режисер Раян Мерфі. За його задумом, вкінці стрічки всі зірки об'єднаються, щоб заспівати особливий трек про жінок та їхню невичерпну силу. І саме у пісні Wear Your Crown, що в перекладі – "неси свою корону" – глядачі почують реп у виконанні 71-річної актриси Меріл Стріп.

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Сам режисер переконаний: цей невеликий ролик може принести успіх усьому фільму "Випускний".

Думаю, прихильники Меріл зійдуть з розуму від цього. У мене є відео, на якому Меріл читає реп. Вона була така гарна, що ми зняли сцену з першого дублю, який доводить: немає нічого, чого не змогла б зробити Меріл Стріп, – наголосив Раян Мерфі.

Вразить актриса глядачів і зміною іміджу. Меріл Стріп постане у фільмі з рудим волоссям. Це незвично, адже в буденному житті акторка є білявкою.

Що відомо про фільм "Випускний"

Стрічка "Випускний" від Netflix – це кіноадаптація знаменитого бродвейського мюзиклу. Режисер Раян Мерфі вирішив зняти окремий фільм після того, як в січні 2019 року переглянув виставу. Компанія Netflix полюбляє фінансувати саме такі проєкти, тому чоловік отримав підтримку від кіновиробників.

За сюжетом, дівчина Емма хоче запросити на шкільний бал свою кохану. Але одностатеві стосунки у маленькому місті викликають несхвалення, тому школярка звертається за допомогою до акторів Бродвею.

Повідомлення Емми приходить до зірок дуже вчасно, адже трупа переживає кризу та нелегкі часи. Відтак мандрівка до Індіани стане для акторів чудовою нагодою примиритись і знайти відповіді на власні питання.

Головні ролі у фільмі "Випускний" зіграли: Меріл Стріп, Ніколь Кідман, Джеймс Корден, Керрі Вашингтон, Аріана Гранде, Кіган-Майкл Кей, Ендрю Реннеллс. Прем'єра запланована на 11 грудня 2020 року.

"Випускний": дивіться трейлер до фільму