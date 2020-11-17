Оскароносная актриса Мерил Стрип получила особую роль в новом фильме Netflix "Выпускной". Она сыграла звезду театральной труппы, которая в кульминационный момент ленты зачитает рэп.

Мэрил Стрип в фильме "Выпускной"

Как сообщает Variety, детали фильма "Выпускной" раскрыл режиссер Райан Мерфи. По его замыслу, в конце ленты все звезды объединятся, чтобы спеть особый трек о женщинах и их неиссякаемой силе. И именно в песне Wear Your Crown, что в переводе – "Неси свою корону" – зрители услышат рэп в исполнении 71-летней актрисы Мерил Стрип.

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Сам режиссер убежден: этот небольшой ролик может принести успех всему фильму "Выпускной".

Думаю, поклонники Мэрил сойдут с ума от этого. У меня есть видео, на котором Мэрил читает рэп. Она была так хороша, что мы сняли сцену с первого дубля, который доказывает: нет ничего, чего не смогла бы сделать Мерил Стрип,

– подчеркнул Райан Мерфи.

Поразит актриса зрителей и сменой имиджа. Мэрил Стрип предстанет в фильме с рыжими волосами. Это необычно, ведь в обыденной жизни актриса блондинка.

Что известно о фильме "Выпускной"

Лента "Выпускной" от Netflix – это киноадаптация знаменитого бродвейского мюзикла. Режиссер Райан Мерфи решил снять отдельный фильм после того, как в январе 2019 года пересмотрел спектакль. Компания Netflix любит финансировать именно такие проекты, поэтому мужчина получил поддержку от кинопроизводителей.

По сюжету, девушка Эмма хочет пригласить на школьный бал свою любимую. Но однополые отношения в маленьком городе вызывают неодобрение, поэтому школьница обращается за помощью к актерам Бродвея.

Сообщение Эммы приходит к звездам очень вовремя, ведь труппа переживает кризис и нелегкие времена. Поэтому путешествие в Индиану станет для актеров прекрасной возможностью примириться и найти ответы на собственные вопросы.

Главные роли в фильме "Выпускной" сыграли: Мерил Стрип, Николь Кидман, Джеймс Корден, Керри Вашингтон, Ариана Гранде, Киган-Майкл Кей, Эндрю Реннеллс. Премьера запланирована на 11 декабря 2020 года.

"Выпускной": смотрите трейлер к фильму