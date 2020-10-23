Стриминговая платформа Netflix готовится к выходу нового зажигательного мюзикла – "Выпускной" (The Prom). Главные роли в ленте получили оскароносные актрисы Мерил Стрип и Николь Кидман, которые удивили киноманов необычным стилем.

Сюжет фильма "Выпускной"

Известно, что фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix 11 декабря 2020 года. А пока до премьеры "Выпускного" остается чуть больше месяца, в сети решили подогреть внимание киноманов к этой новинке кино. Авторы мюзикла опубликовали первый трейлер и рассказали детали сюжета.

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В центре событий будет обычный школьный выпускной в штате Индиана. На праздник хочет пойти девушка Эмма, которой запретили брать с собой свою возлюбленную. ЛГБТ-отношения не одобряли местные учителя и сверстники, поэтому главная героиня обратилась за помощью к известным бродвейским актерам.

Приглашения на выпускной не проигнорировали кинозвезды, ведь их труппа переживает нелегкие времена. Расстройства в коллективе и неуспешные постановки прекрасно разбавит поездка в Индиану, а актеры смогут взглянуть на свою жизнь под другим углом.

Трейлер к мюзиклу

На днях на ютуб-канале Netflix презентовали первый официальный трейлер фильма "Выпускной". По кадрам можно понять, что зрителей ждет порция веселья, что обеспечат актеры ленты.

Фильм "Выпускной": смотрите видео трейлера

Актерский состав

Привлек внимание и актерский состав фильма. Главные роли в мюзикле "Выпускной" получили:

Мерил Стрип

Джеймс Корден

Николь Кидман

Ариана Гранде

Киган-Майкл Кей

Эндрю Реннеллс.

Интересно, что специально для съемок "Выпускного" Мерил Стрип кардинально сменила имидж. Актриса предстанет в ленте рыжеволосой.