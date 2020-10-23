Рыжеволосая Мэрил Стрип и зажигательные танцы Кидман: сеть захватил трейлер фильма "Выпускной"
Стриминговая платформа Netflix готовится к выходу нового зажигательного мюзикла – "Выпускной" (The Prom). Главные роли в ленте получили оскароносные актрисы Мерил Стрип и Николь Кидман, которые удивили киноманов необычным стилем.
Сюжет фильма "Выпускной"
Известно, что фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix 11 декабря 2020 года. А пока до премьеры "Выпускного" остается чуть больше месяца, в сети решили подогреть внимание киноманов к этой новинке кино. Авторы мюзикла опубликовали первый трейлер и рассказали детали сюжета.
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В центре событий будет обычный школьный выпускной в штате Индиана. На праздник хочет пойти девушка Эмма, которой запретили брать с собой свою возлюбленную. ЛГБТ-отношения не одобряли местные учителя и сверстники, поэтому главная героиня обратилась за помощью к известным бродвейским актерам.
Приглашения на выпускной не проигнорировали кинозвезды, ведь их труппа переживает нелегкие времена. Расстройства в коллективе и неуспешные постановки прекрасно разбавит поездка в Индиану, а актеры смогут взглянуть на свою жизнь под другим углом.
Трейлер к мюзиклу
На днях на ютуб-канале Netflix презентовали первый официальный трейлер фильма "Выпускной". По кадрам можно понять, что зрителей ждет порция веселья, что обеспечат актеры ленты.
Фильм "Выпускной": смотрите видео трейлера
Актерский состав
Привлек внимание и актерский состав фильма. Главные роли в мюзикле "Выпускной" получили:
- Мерил Стрип
- Джеймс Корден
- Николь Кидман
- Ариана Гранде
- Киган-Майкл Кей
- Эндрю Реннеллс.
Интересно, что специально для съемок "Выпускного" Мерил Стрип кардинально сменила имидж. Актриса предстанет в ленте рыжеволосой.