Скандальные "Милашки" вошли в 10 самых популярных лент Netflix
Престижный журнал Forbes часто делает обзоры проектов Netflix и оценивает данные просмотров за месяц. На днях издание опубликовало подборку хитов сентября, среди которых был и скандальный фильм "Милашки".
Данные Forbes опубликовало на официальном сайте. В подборку самых популярных проектов вошли как фильмы, так и мультфильмы, которые подписчики стриминговой платформы активно просматривали в первый месяц осени. Какие ленты попали в 10 самых популярных проектов – узнавайте в подборке.
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"Любовь гарантирована"
Год выхода – 2020
Жанр – романтическая комедия
Рейтинг IMDb – 5,5
Адвокат Сьюзен ищет способы, как спасти компанию от банкротства. И она решает взяться за одно из нетипичных дел, которое имеет бешеную огласку. Мужчина Ник подал в суд на сайт знакомств, который гарантировал ему найти любимую девушку и не выполнил условия договора. Во время судебной тяжбы происходит непредсказуемое для главных героев: Сьюзен и Ник влюбляются, что может разрушить всю линию защиты в суде.
Смотрите трейлер к фильму "Любовь гарантирована": видео
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"Смурфики"
Год выхода – 2011
Жанр – мультфильм
Рейтинг IMDb – 5,4
Сказочные персонажи Смурфики пытаются спастись от преследования злого волшебника Гаргамеля. Во время погони они покидают свой мир и оказываются в реальном Нью-Йорке. Поэтому главных героев ждет не только ожесточенная борьба за жизнь, но и познание мегаполиса и попытки найти дорогу к сказочной деревне.
Смотрите трейлер к мультфильму "Смурфики": видео
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"Впритык"
Год выхода – 2010
Жанр – приключенческая комедия
Рейтинг IMDb – 6,5
Фильм рассказывает о будущем отце Питере, который пытается добраться до Лос-Анджелеса до рождения ребенка. И случайное знакомство с актером на борту меняет все его планы: мужчин высаживают из самолета, а двое кардинально разных американцев объединяются, чтобы успеть сделать два важных события в своей жизни.
Смотрите трейлер к фильму "Впритык": видео
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"Социальная дилемма"
Год выхода – 2020
Жанр – документальный фильм
Рейтинг IMDb – 8,0
Много раз в мире поднимали вопрос, на самом ли деле власть следит за людьми с помощью сети. Ответ на часто задаваемые вопросы искали авторы ленты "Социальная дилемма". Фильм показал, насколько конфиденциальными являются профили людей в соцсетях.
Смотрите трейлер к фильму "Социальная дилемма": видео
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"Няня: Королева убийц"
Год выхода – 2020
Жанр – фильм ужасов, комедия
Рейтинг IMDb – 5,9
По сюжету, Коул уже 2 года пытается оправиться от того, что едва не стал жертвой сатанинского культа его няни. Но в старшей школе ему придется столкнуться со старыми врагами и на этот раз они будут делать все, чтобы уничтожить парня.
Смотрите трейлер к фильму "Няня: Королева убийц": видео 18+
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"Союз зверей: Спасение двуногих"
Год выхода – 2020
Жанр – мультфильм
Рейтинг IMDb – 3,4
Неприятности часто могут объединить даже непримиримых соперников. Так, отважный пес Роджер и капризная кошка Белль становятся на защиту своего города. И их злодеем станет местный чиновник и его приказы.
Смотрите трейлер к мультфильму "Союз зверей: Спасение двуногих": видео
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"#Выжить"
Год выхода – 2020
Жанр – фильм ужасов, драма
Рейтинг IMDb – 6,2
В Сеуле происходит вспышка эпидемии, которая превращает людей в зомби. Главный герой успевает забаррикадироваться в своей комнате. Но впоследствии он видит через окно девушку, которая также смогла выжить. Поэтому главные герои остаются один на один с целым отрядом зомби.
Смотрите трейлер к фильму "#Выжить": видео 18+
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"Кот в сапогах"
Год выхода – 2011
Жанр – приключенческий мультфильм
Рейтинг IMDb – 6,6
Это невероятно забавная и увлекательная история про Кота в сапогах. Мультфильм является приквелом к "Шреку", поэтому зрители увидят разбойничью жизнь сказочного персонажа в погоне за сокровищами.
Смотрите трейлер к мультфильму "Кот в сапогах": видео
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"Милашки"
Год выхода – 2020
Жанр – драма
Рейтинг IMDb – 2,6
"Милашки" – это скандальный фильм Netflix, который вызвал невероятный резонанс в сети. По сюжету, 11-летняя школьница переходит в новую школу и записывается в кружок танцев. И все бы ничего, если бы девочка не показывала сексуальные движения тверка со своими сверстницами. Такие кадры вызвали критику у зрителей, ведь школьницы не должны представать на экране в сексуальных образах.
Смотрите трейлер к фильму "Милашки": видео
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"Босс-молокосос"
Год выхода – 2017
Жанр – мультфильм
Рейтинг IMDb – 6,3
Мальчик Тим живет с замечательными родителями и наслаждается беззаботными буднями. Но это все продолжается до тех пор, пока в семье не появляется еще один ребенок. Тим тщательно следит за подозрительным братцем и обнаруживает, что тот – агент, которого прислали, чтобы уладить сложную ситуацию. Поэтому мальчик решает помочь Боссу-молокососу, чтобы побыстрее избавиться от его. И приключения главных героев оборачиваются в серию курьезных событий.
Смотрите трейлер к фильму "Босс-молокосос": видео