Престижный журнал Forbes часто делает обзоры проектов Netflix и оценивает данные просмотров за месяц. На днях издание опубликовало подборку хитов сентября, среди которых был и скандальный фильм "Милашки".

Данные Forbes опубликовало на официальном сайте. В подборку самых популярных проектов вошли как фильмы, так и мультфильмы, которые подписчики стриминговой платформы активно просматривали в первый месяц осени. Какие ленты попали в 10 самых популярных проектов – узнавайте в подборке.

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"Любовь гарантирована"

Год выхода – 2020

Жанр – романтическая комедия

Рейтинг IMDb – 5,5

Адвокат Сьюзен ищет способы, как спасти компанию от банкротства. И она решает взяться за одно из нетипичных дел, которое имеет бешеную огласку. Мужчина Ник подал в суд на сайт знакомств, который гарантировал ему найти любимую девушку и не выполнил условия договора. Во время судебной тяжбы происходит непредсказуемое для главных героев: Сьюзен и Ник влюбляются, что может разрушить всю линию защиты в суде.

Смотрите трейлер к фильму "Любовь гарантирована": видео

"Смурфики"

Год выхода – 2011

Жанр – мультфильм

Рейтинг IMDb – 5,4

Сказочные персонажи Смурфики пытаются спастись от преследования злого волшебника Гаргамеля. Во время погони они покидают свой мир и оказываются в реальном Нью-Йорке. Поэтому главных героев ждет не только ожесточенная борьба за жизнь, но и познание мегаполиса и попытки найти дорогу к сказочной деревне.

Смотрите трейлер к мультфильму "Смурфики": видео

"Впритык"

Год выхода – 2010

Жанр – приключенческая комедия

Рейтинг IMDb – 6,5

Фильм рассказывает о будущем отце Питере, который пытается добраться до Лос-Анджелеса до рождения ребенка. И случайное знакомство с актером на борту меняет все его планы: мужчин высаживают из самолета, а двое кардинально разных американцев объединяются, чтобы успеть сделать два важных события в своей жизни.

Смотрите трейлер к фильму "Впритык": видео

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"Социальная дилемма"

Год выхода – 2020

Жанр – документальный фильм

Рейтинг IMDb – 8,0

Много раз в мире поднимали вопрос, на самом ли деле власть следит за людьми с помощью сети. Ответ на часто задаваемые вопросы искали авторы ленты "Социальная дилемма". Фильм показал, насколько конфиденциальными являются профили людей в соцсетях.

Смотрите трейлер к фильму "Социальная дилемма": видео

"Няня: Королева убийц"

Год выхода – 2020

Жанр – фильм ужасов, комедия

Рейтинг IMDb – 5,9

По сюжету, Коул уже 2 года пытается оправиться от того, что едва не стал жертвой сатанинского культа его няни. Но в старшей школе ему придется столкнуться со старыми врагами и на этот раз они будут делать все, чтобы уничтожить парня.

Смотрите трейлер к фильму "Няня: Королева убийц": видео 18+

"Союз зверей: Спасение двуногих"

Год выхода – 2020

Жанр – мультфильм

Рейтинг IMDb – 3,4

Неприятности часто могут объединить даже непримиримых соперников. Так, отважный пес Роджер и капризная кошка Белль становятся на защиту своего города. И их злодеем станет местный чиновник и его приказы.

Смотрите трейлер к мультфильму "Союз зверей: Спасение двуногих": видео

"#Выжить"

Год выхода – 2020

Жанр – фильм ужасов, драма

Рейтинг IMDb – 6,2

В Сеуле происходит вспышка эпидемии, которая превращает людей в зомби. Главный герой успевает забаррикадироваться в своей комнате. Но впоследствии он видит через окно девушку, которая также смогла выжить. Поэтому главные герои остаются один на один с целым отрядом зомби.

Смотрите трейлер к фильму "#Выжить": видео 18+

"Кот в сапогах"

Год выхода – 2011

Жанр – приключенческий мультфильм

Рейтинг IMDb – 6,6

Это невероятно забавная и увлекательная история про Кота в сапогах. Мультфильм является приквелом к "Шреку", поэтому зрители увидят разбойничью жизнь сказочного персонажа в погоне за сокровищами.

Смотрите трейлер к мультфильму "Кот в сапогах": видео

"Милашки"

Год выхода – 2020

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 2,6

"Милашки" – это скандальный фильм Netflix, который вызвал невероятный резонанс в сети. По сюжету, 11-летняя школьница переходит в новую школу и записывается в кружок танцев. И все бы ничего, если бы девочка не показывала сексуальные движения тверка со своими сверстницами. Такие кадры вызвали критику у зрителей, ведь школьницы не должны представать на экране в сексуальных образах.

Смотрите трейлер к фильму "Милашки": видео

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"Босс-молокосос"

Год выхода – 2017

Жанр – мультфильм

Рейтинг IMDb – 6,3

Мальчик Тим живет с замечательными родителями и наслаждается беззаботными буднями. Но это все продолжается до тех пор, пока в семье не появляется еще один ребенок. Тим тщательно следит за подозрительным братцем и обнаруживает, что тот – агент, которого прислали, чтобы уладить сложную ситуацию. Поэтому мальчик решает помочь Боссу-молокососу, чтобы побыстрее избавиться от его. И приключения главных героев оборачиваются в серию курьезных событий.

Смотрите трейлер к фильму "Босс-молокосос": видео