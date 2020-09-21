Престижний журнал Forbes часто робить огляди проєктів Netflix та оцінює дані переглядів за місяць. Днями видання опублікувало добірку хітів вересня, серед яких був і скандальний фільм "Красуньки".

Дані Forbes опублікувало на офіційному сайті. До добірки найпопулярніших проєктів увійшли як фільми, так і мультфільми, які підписники стрімінгової платформи активно переглядали в перший місяць осені. Які стрічки потрапили до 10 найпопулярніших проєктів – дізнавайтесь у добірці.

Не пропустіть 10 фільмів і серіалів, які можна безкоштовно переглянути на Netflix

"Любов гарантована"

Рік виходу – 2020

Жанр – романтична комедія

Рейтинг IMDb – 5,5

Адвокатка Сьюзен шукає способи, як врятувати компанію від банкрутства. І вона вирішує взятись за одну з нетипових справ, яка має шалений розголос. Чоловік Нік подав до суду на сайт знайомств, який гарантував йому знайти кохану дівчину та не виконав умови договору. Під час судової тяганини стається непередбачуване для головних героїв: Сьюзен і Нік закохуються, що може зруйнувати всю лінію захисту в суді.

Дивіться трейлер до фільму "Любов гарантована": відео

"Смурфики"

Рік виходу – 2011

Жанр – мультфільм

Рейтинг IMDb – 5,4

Казкові персонажі Смурфики намагаються врятуватись від переслідування злого чарівника Гаргамеля. Під час погоні вони покидають свій світ і опиняються в реальному Нью-Йорку. Тому на головних героїв чекає не тільки запекла боротьба за життя, але й пізнання мегаполісу та спроби знайти дорогу до казкового села.

Дивіться трейлер до мультфільму "Смурфики": відео

"Встигнути до"

Рік виходу – 2010

Жанр – пригодницька комедія

Рейтинг IMDb – 6,5

Фільм розповідає про майбутнього батька Пітера, який намагається добратись до Лос-Анджелеса до народження дитини. Та випадкове знайомство з актором на борту змінює всі його плани: чоловіків висаджують з літака, а двоє кардинально різних американців об'єднуються, щоб встигнути дві важливі події у своєму житті.

Дивіться трейлер до фільму "Встигнути до": відео

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"Соціальна дилема"

Рік виходу – 2020

Жанр – документальний фільм

Рейтинг IMDb – 8,0

Чимало разів у світі порушували питання, чи насправді влада стежить за людьми за допомогою мережі. Відповідь на поширені питання шукали автори стрічки "Соціальна дилема". Фільм показав, наскільки конфіденційними є профілі людей у соцмережах.

Дивіться трейлер до фільму "Соціальна дилема": відео

"Няня: Королева вбивць"

Рік виходу – 2020

Жанр – фільм жахів, комедія

Рейтинг IMDb – 5,9

За сюжетом, Коул вже 2 роки намагається оговтатись від того, що ледь не став жертвою сатанинського культу його няні. Та у старшій школі йому доведеться зіткнутись зі старими ворогами і цього разу вони будуть робити все, щоб знищити хлопця.

Дивіться трейлер до фільму "Няня: Королева вбивць": відео 18+

"Союз звірів: Порятунок двоногих"

Рік виходу – 2020

Жанр – мультфільм

Рейтинг IMDb – 3,4

Неприємності часто можуть об'єднати навіть непримиренних суперників. Так, відважний пес Роджер і вередлива кішка Белль стають на захист свого міста. І їхнім лиходієм стане місцевий чиновник та його накази.

Дивіться трейлер до мультфільму "Союз звірів: Порятунок двоногих": відео

"#Вижити"

Рік виходу – 2020

Жанр – фільм жахів, драма

Рейтинг IMDb – 6,2

У Сеулі відбувається спалах епідемії, яка перетворює людей на зомбі. Головний герой встигає забарикадуватись у своїй кімнаті. Та згодом він бачить через вікно дівчину, яка також змогла вижити. Тому головні герої залишаються сам на сам з цілим загоном зомбі.

Дивіться трейлер до фільму "#Вижити": відео 18+

"Кіт у чоботях"

Рік виходу – 2011

Жанр – пригодницький мультфільм

Рейтинг IMDb – 6,6

Це неймовірно кумедна і захоплива історія про Кота в чоботях. Мультфільм є приквелом до "Шрека", тому глядачі побачать розбишацьке життя казкового персонажа у погоні за скарбами.

Дивіться трейлер до мультфільму "Кіт у чоботях": відео

"Красуньки"

Рік виходу – 2020

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 2,6

"Красуньки" – це скандальний фільм Netflix, який викликав неймовірний резонанс у мережі. За сюжетом, 11-річна школярка переходить в нову школу та записується в гурток танців. І все б нічого, якби дівчинка не показувала сексуальні рухи тверку зі своїми однолітками. Такі кадри викликали критику у глядачів, адже школярки не мають поставати на екрані в сексуальних образах.

Дивіться трейлер до фільму "Красуньки": відео

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"Бебі бос"

Рік виходу – 2017

Жанр – мультфільм

Рейтинг IMDb – 6,3

Хлопчик Тім має чудових батьків та насолоджується безтурботними буднями. Та це все триває доти, поки в сім'ї не з'являється ще одна дитина. Тім ретельно стежить за підозрілим братиком і виявляє, що той – агент, якого прислали, щоб залагодити складну ситуацію. Тому хлопчик вирішує допомогти бебі босу, щоб пошвидше спекатись його. І пригоди головних героїв обертаються у серію курйозних подій.

Дивіться трейлер до фільму "Бебі бос": відео