Стрімінгова платформа Netflix готується до виходу нової запального мюзиклу – "Випускний" (The Prom). Головні ролі у стрічці отримали оскароносні актриси Меріл Стріп та Ніколь Кідман, які здивували кіноманів незвичним стилем.

Сюжет фільму "Випускний"

Відомо, що фільм вийде на стрімінговій платформі Netflix 11 грудня 2020 року. А поки до прем'єри "Випускного" залишається трішки більше місяця, у мережі вирішили підігріти увагу кіноманів до цієї новинки кіно. Автори мюзиклу опублікували перший трейлер та розповіли деталі сюжету.

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У центрі подій буде звичайний шкільний випускний у штаті Індіана. На свято хоче піти дівчина Емма, якій заборонили брати із собою свою кохану. ЛГБТ-стосунки не схвалювали місцеві вчителі та й однолітки, тому головна героїня звернулась за допомогою до відомих бродвейських акторів.

Запрошення на випускний не проігнорували кінозірки, адже їхня трупа переживає нелегкі часи. Розлади в колективі та неуспішні постановки чудово розбавить поїздка до Індіани, а актори зможуть поглянути на своє життя під іншим кутом.

Трейлер до мюзиклу

Днями на ютуб-каналі Netflix презентували перший офіційний трейлер фільму "Випускний". З кадрів можна зрозуміти, що на глядачів чекає порція веселощів, що забезпечать актори стрічки.

Фільм "Випускний": дивіться відео трейлеру

Акторський склад

Привернув увагу і акторський склад фільму. Головні ролі у мюзиклі "Випускний" отримали:

Меріл Стріп

Джеймс Корден

Ніколь Кідман

Аріана Гранде

Кіган-Майкл Кей

Ендрю Реннеллс.

Цікаво, що спеціально для зйомок "Випускного" Меріл Стріп кардинально змінила імідж. Актриса постане у стрічці рудоволосою.