Голлівудська актриса Меріл Стріп для нового кінопроєкту позбулась своєї сивини. Зірка перефарбувала волосся у рудий та змінилась до невпізнання.

Новий імідж Меріл Стріп

У 71 рік Меріл Стріп і не думає про пенсію та залюбки експериментує у нових фільмах, повідомляє 24 канал. Днями оскароносна актриса почала роботу над екранізацією бродвейського мюзиклу "Випускний". І перше фото зі знімального майданчика приголомшило мережу.

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В інстаграмі сценарист Браян Мерфі поділився спільним знімком із зірками нової стрічки. На фото Меріл Стріп позувала із рудим волоссям. Свій ефектний образ вона доповнила макіяжем з акцентом на губи та червоною накидкою.

"Познайомтесь із чудовим акторським складом "Випускного" від Netflix. Це група справжніх бійців, які зібрали всі сили і закінчили зйомки під час пандемії COVID-19. А все для того, аби розповісти якомога швидше легку історію, таку потрібну глядачам в цей час", – підписав фото Браян Мерфі.

Що відомо про фільм "Випускний"

У ценрі подій фільму – американська трупа, яка має свої непорозуміння та проблеми. Актори впевнені, що їм потрібно перезапустити театр, щоб привернути увагу глядачів. І випадкова благодійна справа може допомогти у цьому. Актори дізнаються, що молода лесбійська пара боїться йти на випускний через осуд інших. Тому митці вирушають у штат Індіана, аби підтримати випускниць. І ця мандрівка допоможе і самим акторам налагодити життя.

Головні ролі у фільмі "Випускний" отримали топові голлівудські зірки: