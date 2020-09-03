Голливудская актриса Мерил Стрип для нового кинопроекта избавилась от своей седины. Звезда перекрасила волосы в рыжий и изменилась до неузнаваемости.

Новый имидж Мерил Стрип

В 71 год Мерил Стрип и не думает о пенсии и охотно экспериментирует в новых фильмах, сообщает 24 канал. На днях оскароносная актриса начала работу над экранизацией бродвейского мюзикла "Выпускной". И первое фото со съемочной площадки ошеломило сеть.

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В инстаграме сценарист Брайан Мерфи поделился общим снимком со звездами новой ленты. На фото Мерил Стрип позировала с рыжими волосами. Свой эффектный образ она дополнила макияжем с акцентом на губы и красной накидкой.

"Познакомьтесь с великолепным актерским составом "Выпускного" от Netflix. Это группа настоящих бойцов, которые собрали все силы и закончили съемки во время пандемии COVID-19. А все для того, чтобы рассказать как можно скорее легкую историю, такую ​​нужную зрителям в это время" – подписал фото Брайан Мерфи.

Что известно о фильме "Выпускной"

В ценре событий фильма – американская труппа, которая имеет свои недоразумения и проблемы. Актеры уверены, что им нужно перезапустить театр, чтобы привлечь внимание зрителей. И случайное благотворительное дело может помочь в этом. Актеры узнают, что молодая лесбийская пара боится идти на выпускной из-за осуждения других. Поэтому художники отправляются в штат Индиана, чтобы поддержать выпускниц. И это путешествие поможет и самим актерам наладить жизнь.

Главные роли в фильме "Выпускной" получили топовые голливудские звезды: