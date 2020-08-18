Днями український співак Віктор Павлік, який тиждень тому втратив сина, виступив на весіллі у відомої блогерки Наталі Литвин. Домовленість про цей виступ була ще пів року тому і артист вирішив не скасовувати її.

Після смерті сина Павла Віктор Павлік знаходить розраду в роботі. На сцені він може відволіктися від похмурих думок та присвятити час улюбленій справі. Багато користувачів мережі засудили артиста, адже через тиждень після похорону нащадка він відправився на гастролі. Зокрема, виступив на весіллі пари блогерів – Наталі Литвин та Олександра Куровського. Наречена висловила свою думку щодо цього в інстаграм-сторіс.

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Наталі зазначила, що артиста запросили на весілля ще пів року тому. Подружжя дуже хвилювалося з того приводу, чи зможе Віктор виступити після трагедії у сім'ї. Весільні організатори сконтактували з ним, висловили співчуття. Павлік вирішив не скасовувати концерт і порадувати гостей своїми піснями. 15 серпня він виконав свої композиції в одному із фешенебельних закладів неподалік Львова.

Віктор Франкович зараз живе своєю роботою, це єдиний сенс його життя та розрада. Тому вирішив працювати, за що дуже його поважаємо. А тупі коментарі – це обмеженість людей. Життя продовжується,

– зазначила Наталі.



Наталі Литвин про виступ Віктора Павліка на весіллі / Instagram-Stories / @natalilytvyn

Нагадаємо, колишня дружина Лариса Созаєва також зазначала, що Віктору необхідно працювати. Для нього робота – це самореалізація і допомога своїм дітям, що найголовніше у його житті.

Що відомо про смерть Павла Павліка?

Молодший син Віктора Павілка Павло майже два роки боровся із саркомою хребців. Протягом цього часу він пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, проте вони не дали бажаного результату. З травня 2020 року лікарі почали фіксувати різке погіршення стану 21-річного хлопця.

Останні дні свого життя Павло провів у хоспісі, де і помер 7 серпня. Похорон відбувся в колі найрідніших людей у неділю, 9 серпня. Після церемонії прощання із сином Віктор неодноразово ділився спільними зворушливими моментами в мережі.