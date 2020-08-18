На днях украинский певец Виктор Павлик, который неделю назад потерял сына, выступил на свадьбе в известной блогерши Натали Литвин. Договоренность об этом выступлении была еще полгода назад и артист решил не отменять ее.

После смерти сына Павла Виктор Павлик находит утешение в работе. На сцене он может отвлечься от мрачных мыслей и посвятить время любимому делу. Многие пользователи сети осудили артиста, ведь через неделю после похорон потомка он отправился на гастроли. В частности, выступил на свадьбе пары блоггеров – Натали Литвин и Александра Куровского. Невеста выразила свое мнение по этому поводу в инстаграм-сторис.

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Натали отметила, что артиста пригласили на свадьбу еще полгода назад. Супруги очень волновались по поводу того, сможет ли Виктор выступить после трагедии в семье. Свадебные организаторы сконтактировали с ним, выразили соболезнования. Павлик решил не отменять концерт и порадовать гостей своими песнями. 15 августа он выполнил свои композиции в одном из фешенебельных заведений недалеко от Львова.

Виктор Франкович сейчас живет своей работой, это единственный смысл его жизни и утешение. Поэтому решил работать, за что очень его уважаем. А тупые комментарии – это ограниченность людей. Жизнь продолжается,

– отметила Натали.

Натали Литвин о выступлении Виктора Павлика на свадьбе / Instagram-Stories / @natalilytvyn

Напомним, бывшая жена Лариса Созаева также отмечала, что Виктору необходимо работать. Для него работа – это самореализация и помощь своим детям, что самое главное в его жизни.

Что известно о смерти Павла Павлика?

Младший сын Виктора Павилка Павел почти два года боролся с саркомой позвонков. В течение этого времени он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, однако они не дали желаемого результата. С мая 2020 года врачи начали фиксировать резкое ухудшение состояния 21-летнего парня.

Последние дни своей жизни Павел провел в хосписе, где и умер 7 августа. Похороны состоялись в кругу родных людей в воскресенье, 9 августа. После церемонии прощания с сыном Виктор неоднократно делился совместными трогательными моментами в сети.