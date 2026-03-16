Чи буде додатковий вихідний на Великдень у 2026 році: скільки днів відпочиватимуть українці

З наближенням світлого свята Великодня чимало українців уже починають планувати свої вихідні та цікавитися, чи чекає на нас традиційний триденний відпочинок. Зазвичай це свято дарувало додатковий понеділок для релаксу, дозволяючи родинам побути разом довше.

Однак в умовах сьогодення календар свят зазнав суттєвих змін. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Дивіться також Не разом з Європою: чому українці святкуватимуть Пасху 12 квітня

Чи буде додатковий вихідний на Великдень 2026?

У 2026 році українці відзначатимуть Великдень 12 квітня, за новоюліанським календарем. Однак відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", усі норми щодо святкових і неробочих днів наразі призупинені. Це означає, що офіційного перенесення вихідного з неділі на понеділок не буде.

Так, понеділок, 13 квітня, для працівників державних установ і комунальних служб буде звичайним робочим днем, а оплата праці здійснюватиметься за стандартним графіком.

Варто зауважити, що ці правила є обов'язковими саме для державного сектору. Приватні компанії та представники малого бізнесу мають право самостійно встановлювати графік роботи для своїх команд. Роботодавці в комерційних структурах можуть на власний розсуд залишити понеділок вихідним або запровадити скорочений робочий день, щоб дати можливість працівникам провести час із родинами. Тому графік роботи у приватних фірмах краще уточнювати безпосередньо у керівництва.

Коли українці відпочиватимуть у квітні 2026?