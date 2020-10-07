Відома українська співачка Слава Камінська відправилась на відпочинок в сонячний Єгипет. Там зірка влаштовує відверті фотосесії в еротичних образах.

Популярна співачка та солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська мало не щодня публікує нові еротичні фотосесії з Єгипту та розбурхує мережу. Чергову світлину вона поширила на своїй сторінці в інстаграмі.

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Слава Камінська позувала на подвір'ї. Вона сиділа за столом на плетеному кріслі та читала книжку за склянкою кави або чаю. Вона позувала у чорно-бежевому бюстгалтері, який вигідно підкреслював її груди.

Також співачка одягнула джинсові мінішорти та засвітила стрункі ніжки. Через відвертий образ можна було розглянути всі татуювання Камінської.

Слава позувала, схоже, після водних процедур, оскільки замотала на голову рушник. Вона доповнила образ золотим ланцюжком з підвіскою і зробила яскравий макіяж. Співачка нафарбувала довгі чорні стрілки та підкреслила губи олівцем.



Слава Камінська / Instagram / @babaslavka