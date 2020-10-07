Известная украинская певица Слава Каминская отправилась на отдых в солнечный Египет. Там звезда устраивает откровенные фотосессии в эротических образах.

Популярная певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская едва ли не ежедневно публикует новые эротические фотосессии из Египта и будоражит сеть. Очередную фотографию она распространила на своей странице в инстаграме.

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Слава Каминская позировала во дворе. Она сидела за столом на плетеном кресле и читала книгу за чашкой кофе или чая. Она позировала в черно-бежевом бюстгальтере, который выгодно подчеркивал ее грудь.

Также певица надела джинсовые мини-шорты и засветила стройные ножки. Из-за откровенного образа можно было рассмотреть все татуировки Каминской.

Слава позировала, похоже, после водных процедур, так как замотала на голову полотенце. Она дополнила образ золотой цепочкой с подвеской и сделала яркий макияж. Певица накрасила длинные черные стрелки и подчеркнула губы карандашом.



Слава Каминская / Instagram / @babaslavka