Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз активно розбурхує мережу провокативними світлинами. Щодня вона поширює відверті кадри, від яких неможливо відвести погляд. Днями знаменитість похизувалася пишними формами у купальнику з тропічним принтом.

Демі Роуз вкотре довела, що є однією із найвідвертіших дівчат у сучасному модельному світі. Вона порадувала понад 14-мільйонну аудиторію підписників на особистій сторінці в інстаграмі цілою серією спекотних фото.

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25-річна британка не припиняє ділитися світлинами із відпочинку на іспанському острові Ібіца. Вона постає перед камерою у надзвичайно відвертих бікіні, які гарно підкреслюють принади її розкішного тіла.

На кадрах, які з'явилися в останній публікації Демі, вона постала у красивому чорному купальнику з тропічним принтом, що складався із відвертого топу і трусиків з високою посадкою на зав'язку. Вбрання зробило акцент на пишних грудях гарячої брюнетки та оголило її апетитні сідниці.

Довге розкішне волосся Роуз зібрала у зачіску ззаду, залишивше лише декілька пасм, які з ніжністю спадали на обличчя. Її сексуальний та, водночас, загадковий образ доповнювали оригінальні сережки-кільця. На обличчі модель зробила макіяж із сяючими тінями на повіках та коричневим блиском на губах. Ідеальна золотиста засмага додала ефектності пляжному аутфіту знаменитості.



Демі Роуз у купальнику з тропічним принтом / Instagram / @demirose



Сексапільна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Демі Роуз похизувалася пишними формами / Instagram / @demirose