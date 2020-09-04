Сексапільна британська модель Демі Роуз вкотре завела мережу гарячими знімками. Цього разу вона постала перед камерою у надзвичайно відвертому купальнику, у якому оголила свої пишні форми.

25-річна красуня не втрачає жодної можливості продемонструвати свої принади. Вона впевнена в собі і точно знає, як привернути увагу аудиторії. На особистій сторінці моделі в інстаграмі щодня з'являються нові спокусливі фото.

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Протягом тривалого часу Демі Роуз відпочиває на острові Ібіца. На морському узбережжі вона приймає сонячні ванни, насолоджується теплими днями та звісно ж, що показує стильні звабливі бікіні. Для того, щоб вдало підкреслити пишні форми знаменитість обирає купальники, які гарно оголюють їх.

На фото, які декілька годин тому модель поширила в мережі, вона позує у чорному купальнику, що складається із бюстгальтера, який ледь прикрив груди, та трусиків. Вбрання оголило апетитні сідниці гарячої брюнетки і знімки вже встигли розбурхати мережу.

Волосся Роуз зібрала у пучок зверху, а на обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках з нюдовим блиском на губах.

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