Сексапильная британская модель Деми Роуз в очередной раз завела сеть горячими снимками. На этот раз она предстала перед камерой в чрезвычайно откровенном купальнике, в котором обнажила свои пышные формы.

25-летняя красавица не теряет возможности продемонстрировать свои прелести. Она уверена в себе и точно знает, как привлечь внимание аудитории. На личной странице модели в инстаграме ежедневно появляются новые соблазнительные фото.

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В течение длительного времени Деми Роуз отдыхает на острове Ибица. На морском побережье она принимает солнечные ванны, наслаждается теплыми днями и, конечно же, показывает стильные манящие бикини. Для того, чтобы удачно подчеркнуть пышные формы, знаменитость выбирает купальники, которые красиво обнажают их.

На фото, которые несколько часов назад модель распространила в сети, она позирует в черном купальнике, который состоит из бюстгальтера, едва прикрывающего грудь, и трусиков. Наряд обнажил аппетитные ягодицы горячей брюнетки, и снимки уже успели взбудоражить сеть.

Волосы Роуз собрала в пучок сверху, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках с нюдовым блеском на губах.

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