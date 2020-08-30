Знаменитая американская модель Деми Роуз не упускает возможности завести сеть новыми пикантными фото. На этот раз девушка предстала в желтом купальнике, засветив пышную грудь.

25-летняя модель Деми Роуз опубликовала новые фотографии на странице в своем инстаграме, количество подписчиков которого превышает 14 миллионов. Она не стесняется откровенных фото, на которых предстает с минимальным количеством одежды или же без нее.

К слову В образе японской гейши: Деми Роуз похвасталась пышной грудью и ягодицами

Сейчас знаменитость отдыхает на острове Ибица, что в Испании. Там она и проводит соблазнительные фотосессии на пляже в разнообразных купальниках и нарядах. На этот раз Деми позировала в желтом купальнике с принтом крокодиловой кожи, который добавлял пикантных ноток фото. Также она надела джинсы, однако пояс отвернула книзу, чтобы продемонстрировать тонкую талию.

Завязку Роуз слегка оттянула, еще больше подчеркнув сексуальные формы. Деми не смогла не похвастаться пышными ягодицами, повернувшись к камере спиной.

Модель заплела длинные косы, спадавшие на обнаженные плечи. Она дополнила образ золотыми цепочками на шее и ярким макияжем. Тени на веках были золотистые, поэтому отблескивали от солнца, а на губах красовалась нюдова глянцевая помада. Деми Роуз в который раз завела сеть соблазнительными фото, чем позабавила фанов.



Деми Роуз похвасталась фигурой в желтом купальнике / Instagram / @demirose



Деми Роуз похвасталась фигурой в желтом купальнике / Instagram / @demirose