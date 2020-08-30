Знаменита американська модель Демі Роуз не впускає можливості завести мережу новими пікантними фото. Цього разу дівчина постала в жовтому купальнику, засвітивши пишні груди.

25-річна модель Демі Роуз опублікувала нові світлини на сторінці у своєму інстаграмі, кількість підписників якого перевищує 14 мільйонів. Вона не соромиться відвертих фото, на яких постає з мінімальною кількістю одягу або ж без нього.

До слова В образі японської гейші: Демі Роуз похизувалась пишними грудьми та сідницями

Зараз знаменитість відпочиває на острові Ібіца, що в Іспанії. Там вона і проводить спокусливі фотосесії на пляжі в різноманітних купальниках та вбраннях. Цього разу Демі позувала в жовтому купальнику з принтом крокодилячої шкіри, що додавав пікантних ноток фото. Також вона вдягнула джинси, однак пояс відвернула донизу, щоб продемонструвати тонку талію.

Зав’язку Роуз злегка відтягнула, ще більше підкресливши сексуальні форми. Демі не змогла не похизуватися пишними сідницями, повернувшись до камери спиною.

Модель заплела довгі коси, що спадали на оголені плечі. Вона доповнила образ золотими ланцюжками на шиї та яскравим макіяжем. Тіні на повіках були золотисті, тож відблискували від сонця, а на губах красувалась нюдова глянцева помада. Демі Роуз вкотре завела мережу спокусливими фото, чим потішила фанів.



Демі Роуз похизувалась фігурою в жовтому купальнику / Instagram / @demirose



Демі Роуз похизувалась фігурою в жовтому купальнику / Instagram / @demirose