Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз активно будоражит сеть провокационными фотографиями. Ежедневно она распространяет откровенные кадры, от которых невозможно отвести взгляд. На днях знаменитость похвасталась пышными формами в купальнике с тропическим принтом.

Деми Роуз в очередной раз доказала, что является одной из самых откровенных девушек в современном модельном мире. Она порадовала более 14-миллионную аудиторию подписчиков на личной странице в Инстаграме целой серией жарких фото.

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25-летняя британка не прекращает делиться фотографиями с отдыха на испанском острове Ибица. Она предстает перед камерой в очень откровенных бикини, которые красиво подчеркивают прелести ее роскошного тела.

На кадрах, которые появились в последней публикации Деми, она предстала в красивом черном купальнике с тропическим принтом, состоящий из откровенного топа и трусиков с высокой посадкой на завязку. Наряд сделал акцент на пышной груди горячей брюнетки и обнажил ее аппетитные ягодицы.

Длинные роскошные волосы Роуз собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько прядей, которые с нежностью ниспадали на лицо. Ее сексуальный и одновременно загадочный образ дополняли ориганильные серьги-кольца. На лице модель сделала макияж с сияющими тенями на веках и коричневым блеском на губах. Идеальный золотистый загар добавил эффектности пляжному аутфиту знаменитости.



Деми Роуз в купальнике с тропическим принтом / Instagram / @demirose



Сексапильная Деми Роуз / Instagram / @demirose



Деми Роуз похвасталась пышными формами / Instagram / @demirose