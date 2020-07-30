Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова після насичених робочих буднів, що розпочалися після тривалого карантину, відправилося на відпочинок. Літньою відпусткою пара вирішила насолодитися у сонячній Туреччині.

Катя та Юрій обожнюють проводити час разом. Оскільки вони працюють в одній сфері, то робочі графіки часто збігаються і закохані ледь не увесь день проводять на одному і тому ж знімальному майданчику. Релаксувати їм також подобається удвох. На особистій інстаграм-сторінці зірка поділилася пікантними світлинами, де заграє зі своїм обранцем.

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Катерина поширила у мережі серію спекотних кадрів, де позує на морському узбережжі на тлі каменистої гори. Попри те, що вона наважилася відправитися за кордон, не забуває про дотримання соціальної дистанції та інших правил безпеки.

Осадча постала перед камерою у відвертому купальнику, верх якого зав'язувався на спині, а низ – підкреслив струнку фігуру телеведучої. Вона доповнила свій пляжний образ солом'яним капелюхом, а на обличчя одягнула сонцезахисні окуляри з темними лінзами. Варто зазначити, що вони є невід'ємними аксесуарами аутфітів знаменитості у літню пору.

Юрій Горбунов лежав на животі, а його кохана – кокетувала з ним. Зірковий чоловік зробив обраниці декілька яскравих фотографій, які вона з радістю оприлюднила для підписників.

"Наш острівок раю на безпечній дистанції", – написала в дописі народна улюблениця.

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