Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова побудувало успішну кар'єру на українському телебаченні й часто їхні робочі графіки збігаються. Пара замилувала мережу кадром з чергового світського заходу, а ведуча вразила бездоганним образом в нюдовій сукні.

Попри шалений графік та численні зйомки Юрій Горбунов і Катя Осадча проводять багато часу разом. Закоханим пощастило, що вони розвивають свої кар'єри в одному напрямку. Ведучі досить часто демонструють стильні образи на особистих сторінках в інстаграмі. Днями вони з'явились в шикарній локації поблизу Києва з видом на річку, а Катя Осадча підкорила серця всіх модниць ідеальною сукнею.

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Образ Каті Осадчої

Зірка для виходу з чоловіком Юрієм Горбуновим обрала повітряну сукню нюдового кольору довжини міді, оздоблену численними нашивками метеликів, кульбаб та сонечок. Обтислий верх на бретелях поєднувався з легкою спідницею вільного крою, а атласний пояс підкреслював осину талію Каті Осадчої.

Образ ведуча завершила нюдовими туфлями-човниками на шпильках та червоним обручем і численними лаконічними прикрасами – ланцюжками, сережками та браслетами. Ніжне і по-справжньому літнє вбрання виглядало фантастично, а діловий стиль телеведучого Юрія Горбунова у білій сорочці вдало поєднувався з вишуканим образом дружини.

Попри те, що в гардеробі Осадчої чимало брендових речей, саме ця сукня викликала фурор у коментарях. Образ зірки прихильники оцінили понад 26 тисячами лайків та засипали компліментами: "Яка гарна сукня", "Дуже ніжний образ", "Шикарний вигляд! Поєднання кольорів, легкість, прозорість! Образ богині! Браво", "Лебідонька".