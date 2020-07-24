Зіркове подружжя український телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова замилувало мережу романтичною світлиною. Юрій показав свою красуню-дружину та зазначив, що вони разом насолоджуються літом.

Ведучий та актор опублікував яскраве фото на особистій сторінці в інстаграмі. Пара часто радує шанувальників новими кадрами у цікавих локаціях. Цього разу не було винятку і закохані вкотре показали своє щастя та любов.

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Фото Каті Осадчої та Юрій Горбунова

Подружжя позувало на тлі великого екрану. Катя звабливо сиділа на мотоциклі, а чоловік – стояв позаду неї, ніжно обійнявши.

Осадча зображена у ніжній рожевій сукні з пікантним декольте. Таке вбрання гарно підкреслило її довгі стрункі ноги. Волосся знаменитості вкладене в акуратну зачіску, яка прикрашена кольоровою хусткою. На обличчі зірка зробила макіяж з акцентом на очах, нафарбувавши повіки темними тінями.

Юрій постав перед камерою у темних штанах, білій футболці та куртці. Він ніжно усміхається. Видно, що вони безмежно кохають один одного та не соромляться показувати свої почуття.

"Літо. Разом", – написав під фото Горбунов.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy