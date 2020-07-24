Звездные супруги, украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, очаровали сеть романтической фотографией. Юрий показал свою красавицу-жену и отметил, что они вместе наслаждаются летом.

Ведущий и актер опубликовал яркое фото на личной странице в инстаграме. Пара часто радует поклонников новыми кадрами в интересных локациях. В этот раз не было исключения и влюбленные в очередной раз показали свое счастье и любовь.

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Фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Супруги позировали на фоне большого экрана. Катя соблазнительно сидела на мотоцикле, а муж стоял позади нее, нежно обняв.

Осадчая изображена в нежном розовом платье с пикантным декольте. Такой наряд красиво подчеркнул ее длинные стройные ноги. Волосы знаменитости уложены в аккуратную прическу, которая украшена цветным платком. На лице звезда сделала макияж с акцентом на глазах, накрасив веки темными тенями.

Юрий предстал перед камерой в темных брюках, белой футболке и куртке. Он нежно улыбается. Видно, что они безгранично любят друг друга и не стесняются показывать свои чувства.

"Лето. Вместе", – написал под фото Горбунов.



Катя Осадчая та Юрий Горбунов / Instagram / @gorbunovyuriy