Звездные супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, построили успешную карьеру на украинском телевидении, и часто их рабочие графики совпадают. Пара очаровала сеть кадром с очередного светского мероприятия, а ведущая поразила безупречным образом в нюдовом платье.

Несмотря на сумасшедший график и многочисленные съемки, Юрий Горбунов и Катя Осадчая проводят много времени вместе. Влюбленным повезло, что они развивают свои карьеры в одном направлении. Ведущие довольно часто демонстрируют стильные образы на личных страницах в инстаграме. На днях они появились в шикарной локации вблизи Киева с видом на реку, а Катя Осадчая покорила сердца всех модниц идеальным платьем.

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Образ Кати Осадчей

Звезда для выхода с мужем Юрием Горбуновым выбрала воздушное платье нюдового цвета длины миди, украшенное многочисленными нашивками бабочек, одуванчиков и божьих коровок. Плотно облегающий верх на бретельках сочетался с легкой юбкой свободного кроя, а атласный пояс подчеркивал осиную талию Кати Осадчей.

Образ ведущая завершила нюдовыми туфлями-лодочками на шпильках, красным обручем и многочисленными лаконичными украшениями – цепочками, серьгами и браслетами. Нежный и по-настоящему летний наряд выглядел фантастически, а деловой стиль телеведущего Юрия Горбунова в белой рубашке удачно сочетался с изысканным образом жены.

Несмотря на то, что в гардеробе Осадчей немало брендовых вещей, именно это платье вызвало фурор в комментариях. Образ звезды поклонники оценили более чем 26 тысячами лайков и засыпали комплиментами: "Какое красивое платье", "Очень нежный образ", "Шикарный вид! Сочетание цветов, легкость, прозрачность! Образ богини! Браво", "Лебедушка".