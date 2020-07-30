Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов после насыщенных рабочих будней, начавшихся после длительного карантина, отправились на отдых. Летним отпуском пара решила насладиться в солнечной Турции.

Катя и Юрий обожают проводить время вместе. Поскольку они работают в одной сфере, то рабочие графики часто совпадают и влюбленные чуть ли не весь день проводят на одной и той же съемочной площадке. Релаксировать им также нравится вдвоем. На личной инстаграм-странице звезда поделилась пикантными фотографиями, где заигрывает со своим избранником.

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Екатерина распространила в сети серию жарких кадров, где позирует на морском побережье на фоне каменистой горы. Несмотря на то, что она решилась отправиться за границу, не забывает о соблюдении социальной дистанции и других правилах безопасности.

Осадчая предстала перед камерой в откровенном купальнике, верх которого завязывался на спине, а низ – подчеркнул стройную фигуру телеведущей. Она дополнила свой пляжный образ соломенной шляпой, надела солнцезащитные очки с темными линзами. Стоит отметить, что они являются неотъемлемыми аксессуарами аутфитов знаменитости в летнее время.

Юрий Горбунов лежал на животе, а его возлюбленная – кокетничала с ним. Звездный мужчина сделал с избранницей несколько ярких фотографий, которые она с радостью опубликовала для подписчиков.

"Наш островок рая на безопасной дистанции", – написала в заметке народная любимица.

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