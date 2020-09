Американська знаменитість Кім Кардашян не соромиться показувати пишні форми у відвертих образах. Цього разу зірка знову продемонструвала пишні груди та стегна у відвертому купальнику.

Зірка американського реаліті-шоу Keeping Up With the Kardashians Кім Кардашян вкотре потішила аудиторію провокативними світлинами. Чергову серію фото Кім опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Кім Кардашян постала перед камерою в басейні. Вона позувала, лежачи у воді, та продемонструвала довгі ноги та сексуальні стегна. Кім одягла бікіні в стилі крокодилячої шкіри на тонких бретелях. Але купальник не завадив зірці засвітити пишні груди, бо був доволі відвертий.

Кім доповнила спокусливий образ двома довгими косами, що тягнулись аж до п'ят і масивними сережками цікавої форми, що додавало перчинки світлинам. Також вона нанесла на обличчя свій фірмовий макіяж.

Зірка написала під фото, що ця фотосесія була зроблена під час її вечірнього плавання. Тільки за 15 годин Кім Кардашян завела свою величезну аудиторію та зібрала 3 мільйони вподобань на своїх гарячих світлинах.



Спокуслива Кім Кардашян в басейні / Instagram / @kimkardashian



