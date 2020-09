Американская знаменитость Ким Кардашян не стесняется показывать пышные формы в откровенных образах. На этот раз звезда вновь продемонстрировала пышную грудь и бедра в откровенном купальнике.

Звезда американского реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians Ким Кардашян в очередной раз порадовала аудиторию провокационными фотографиями. Очередную серию фото Ким опубликовала на своей странице в инстаграме.

Ким Кардашян предстала перед камерой в бассейне. Она позировала, лежа в воде, и продемонстрировала длинные ноги и сексуальные бедра. Ким надела бикини в стиле крокодиловой кожи на тонких бретелях. Но купальник не помешал звезде засветить пышную грудь, потому что был довольно откровенный.

Ким дополнила соблазнительный образ двумя длинными косами, которые тянулись аж до пят и массивными серьгами интересной формы, что придавало перчинки фотографиям. Также она нанесла на лицо свой фирменный макияж.

Звезда написала под фото, что эта фотосессия была сделана во время ее вечернего плавания. Только за 15 часов Ким Кардашян завела свою огромную аудиторию и собрала 3 миллиона лайков на своих горячих фотографиях.



Соблазнительная Ким Кардашян в бассейне / Instagram / @kimkardashian



