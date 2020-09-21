Американская певица Майли Сайрус после развода с Лиамом Хемсвортом и расставанием с Коди Симпсоном снова вернулась к "старому". Артистка часто обнажается в сети и не стесняется показывать прелести своего тела.

Видеоролик с участием 27-летней певицы и актрисы Майли Сайрус появился несколько дней назад на ее инстаграм-странице. Звезда позировала топлес, прикрыв руками свою грудь. Ее тело украшали лишь украшения на шее и руках. Ее прическа "маллет" была несколько взъерошенной, а глаза – подчеркнуты тушью.

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"Умоляю на коленях. Детка, пожалуйста. Проведи пальцами по моим волосам", – написала в подписи к видео певица.

Другие фотографии и видео Майли Сайрус поразили не меньше ее поклонников. Звезда примерила черный комбинезон с прозрачными вставками, который сексуально облягал ее тело. На шею Сайрус надела роскошное сияющее колье, на руках красовались браслеты и перстни, а на ушах были стильные серьги. Для завершения образа она надела серебристые босоножки, а губы подчеркнула красной помадой.

В сообщениях Майли написала, что скоро удалит этот видеоролик, ведь она его опубликовала только из-за iHeartRadio Music Festival. Представители фестиваля в инстаграме написали в комментарии певице, что не стоит этого делать, ведь видео – прекрасное.