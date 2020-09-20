Эпатажная американская модель Блэк Чайна в который раз похвасталась пышными формами в откровенном наряде. Она позировала в бассейне в минибикини, которое едва прикрыло ее огромную грудь.

Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Уайт) любит похвастаться прелестями своего тела. Она не стесняется публиковать откровенные фотографии и часто будоражит воображение многомиллионной аудитории подписчиков, публикуя сексуальные кадры на личной странице в инстаграме.

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Модель и танцовщица принадлежит к тем знаменитостям, которые не стесняются представать перед камерой в самом откровенном наряде или вообще без него. Блэк Чайна неустанно демонстрирует сексуальность и привлекает внимание поклонников.

Соблазнительная звезда позировала, сидя на краю бассейна, на фоне невероятно красивых пейзажей города. Однако больше всего привлекает внимание образ знаменитости.

Для эффектной съемки девушка выбрала минибикини темного цвета. Бюстгальтер едва прикрыл интимные зоны ее груди, а трусики обнажили пышные ягодицы. Также на фото можно разглядеть многочисленные татуировки на теле Блэк Чайны. Она дополнила эротический образ цепочкой на шее.

Особым шармом является идеальный золотистый загар модели. Также Блэк Чайна покрасила волосы в голубой цвет, что сделало образ еще эффектнее. На лицо звезда нанесла косметику естественных оттенков, акцентировав внимание на глазах.



Блек Чайна в минибикини / Instagram / @blacchyna

Что известно о Блэк Чайне?

Модель и звезда сети инстаграм, на аккаунт которой подписано более 16 миллионов пользователей. С 16 лет она танцевала на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Именно тогда девушка взяла себе сценический псевдоним Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Уайт). Своими формами Чайна обязана пластической хирургии. Она прибегала к глютеопластике – операции по увеличению ягодиц.

Модель также известна романтическими отношениями с братом Ким Кардашян – Робом. Через некоторое время после начала отношений Блэк родила дочь, однако вскоре влюбленные разошлись. Разрыв не обошелся без скандала. Роб заявлял, что тратил на бывшую бешеные деньги, а она отплатила ему изменой. Мужчина также спонсировал пластическую операцию знамеенитости, которую она сделала после родов.