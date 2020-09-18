51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз взбудоражила воображение поклонников эротическими снимками. Она предстала перед камерой в белой рубашке на обнаженное тело и засветила пикантные формы.

Знаменитость поделилась пикантными фото на личной странице в инстаграме. Она в который раз похвасталась безупречной фигурой и смело позировала в сексапильных образах.

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Джей Ло взбудоражила Сеть двумя фотографиями, на которых показала полуобнаженное тело. Сперва, она предстала перед камерой, сидя на кресле и опираясь на белоснежную кровать. Артистка была одета в белые трусики и рубашку, которая была застегнута лишь на две пуговицы на груди. Видно, что под рубашкой звезда не имела нижнего белья, поэтому ее look получился чрезвычайно сексуальным и обольстительным.

Откровенный наряд Дженнифер соединила с сапожками на высоком каблуке и с анималистическим принтом. Волосы Лопес уложила в эффектные кудри, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневой помадой на губах.



Дженнифер Лопес в рубашке на голое тело / Instagram / @jlo

На следующей фотографии певица эротично позировала, лежа на кресле. Она надела белый вязаный бюстгальтер, кардиган и стильные джинсы. Соединила наряд с кроссовками белого цвета. В таком образе звезде удалось продемонстрировать идеальную фигуру.



Стильный и обольстительный образ Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo