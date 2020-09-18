51-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вкотре розбурхала уяву шанувальників еротичними знімками. Вона постала перед камерою у білій сорочці на оголене тіло та засвітила пікантні форми.

Знаменитість поділилася пікантними фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона вкотре похизувалася бездоганною фігурою і сміливо позувала в сексапільнх образах.

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Джей Ло розбурхала мережу двома світлинами, на яких показала напів оголене тіло. Спершу, вона постала перед камерою, сидячі на кріслі та спираючись на білосніжне ліжко. Артистка була одягнена у білі трусики та сорочку, що була застебнута лише на два ґудзики на грудях. Видно, що під сорочкою зірка не мала нижкьої білизни, тому її look вийшов надзвичайно сексуальним та звабливим.

Відверте вбрання Дженніфер поєднала із чобітками на високих підборах та з анімалістичним принтом. Волосся Лопес вклала в ефектні кучері, а на обличчі зробила насичений макіяж з коричневою помадою на губах.



Дженніфер Лопес у сорочці на оголене тіло / Instagram / @jlo

На наступній світлині співачка еротично позувала, лежачи на кріслі. Вона одягнула білий в'язаний бюстгальтер, кардиган і стильні джинси. Поєднала вбрання із кросівками білого кольору. У такому образі зірці вдалося продемонструвати ідеальну фігуру.



Стильний і звабливий образ Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo