Зірка сцени, фільмів та соціальних мереж щоразу дивує публіку новим контентом. Цього разу вона вразила мережу чарівним фото в мікрокупальнику, який ледь прикривав її інтимні зони тіла.

Новий знімок Дженніфер Лопес розмістила на своїй інстаграм-сторінці 15 вересня. З того часу її оцінили 2 мільйони користувачів та більше 11 тисяч залишили свої коментарі захоплення.

До слова У сукні з глибоким декольте і в чоботах: Дженніфер Лопес вразила ефектним фото на дереві

"Відчуваю себе золотою. Останні декілька миттєвостей літа", – написала під фото Джей Ло.

На спокусливому кадрі зірка лежить на рушнику біля моря, одягнувши стильний рожевий купальник на бретельках і зав'язках. Своє волосся артистка зібрала у високий пучок, а на обличчя нанесла ледь помітний макіяж. Свій образ жінка завершила улюбленими сережками-кільцями.



Сексуальна Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Варто додати, що у 51 рік Дженніфер Лопес має неймовірні форми тіла – сталевий прес, пружні сідниці та груди, стрункі ноги. Все це – результат її постійних тренувань, правильного харчування та здорового сну. Тому LifeStyle 24 пропонує звернути увагу на Лопес та взяти з неї чудовий приклад для себе!