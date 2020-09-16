Звезда сцены, фильмов и социальных сетей каждый раз удивляет публику новым контентом. На этот раз она поразила сеть волшебным фото в микрокупальнике, который едва прикрывал ее интимные зоны тела.

Новый снимок Дженнифер Лопес разместила на своей инстаграм-странице 15 сентября. С тех пор ее лайкнули 2 миллиона пользователей и более 11 тысяч оставили свои комментарии восхищения.

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"Чувствую себя золотой. Последние несколько мгновений лета", – написала под фото Джей Ло.

На соблазнительном кадре звезда лежит на полотенце у моря, надев стильный розовый купальник на бретельках и завязках. Волосы артистка собрала в высокий пучок и нанесла едва заметный макияж. Свой образ женщина завершила любимыми серьгами-кольцами.



Сексуальная Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Стоит добавить, что в 51 год Дженнифер Лопес имеет невероятные формы тела – стальной пресс, упругие ягодицы и грудь, стройные ноги. Все это – результат ее постоянных тренировок, правильного питания и здорового сна. Поэтому LifeStyle 24 предлагает обратить внимание на Лопес и взять с нее отличный пример для себя!