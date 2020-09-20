Епатажна американська модель Блек Чайна вкотре похизувалася пишними формами у відвертому вбранні. Вона позувала в басейні у мінібікіні, яке ледь прикрило її величезні груди.

Блек Чайна (справжнє ім'я – Анджела Вайт) полюбляє похизуватися принадами свого тіла. Вона не соромиться публікувати відверті світлини та часто розбурухує уяву багатомільйонної аудиторії підписників, публікуючи сексуальні кадри на особистій сторінці в інстаграмі.

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Модель і танцівниця належить до тих знаменитостей, які не соромляться поставати перед камерою у найвідвертішому вбранні або й взагалі без нього. Блек Чайна невпинно демонструє сексуальність і привертає увагу прихильників.

Спокуслива зірка позувала, сидячи на краю басейна, на тлі неймовірно красивих краєвидів міста. Проте найбільше привертає увагу образ знаменитості.

Для ефектної зйомки дівчина обрала мінібікіні темного кольору. Бюстгальтер ледве прикрив інтимні зони її грудей, а трусики оголили пишні сідниці. Також на фото можна розгледіти численні татуювання на тілі Блек Чайни. Вона доповнила еротичний образ ланцюжком на шиї.

Особливим шармом є ідеальна золотиста засмага моделі. Також Блек Чайна пофарбувала волосся у блакитний колір, що зробило образ ще ефектнішим. На обличчя зірка нанесла косметику природних відтінків, закцентувавши увагу на очах.



Блек Чайна у мінібікіні / Instagram / @blacchyna

Що відомо про Блек Чайну?

Модель та зірка мережі інстаграм, на акаунт якої підписано понад 16 мільйонів користувачів. З 16 років вона танцювала на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Саме тоді дівчина взяла собі сценічний псевдонім Блек Чайна (справжнє ім'я – Анджела Вайт). Своїми формами Чайна зобов'язана пластичній хірургії. Вона вдавалася до глютеопластики – операції зі збільшення сідниць.