Американська співачка Майлі Сайрус після розлучення з Ліамом Гемсвортом та розстванням з Коді Сімпсоном знову повернулась до "старого". Артистка часто оголюється в мережі та не соромиться показувати принади свого тіла.

Відеоролик за участю 27-річної співачки та актриси Майлі Сайрус з'явився кілька днів тому на її інстаграм-сторінці. Зірка позувала топлес, прикривши руками свої груди. Її тіло прикрашали лише прикраси на шиї та руках. Її зачіска "маллет" була дещо скуйовдженою, а очі – підкреслені тушшю.

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"Благаю на колінах. Дитинко, будь ласка. Проведи пальцями по моєму волоссю", – написала у підписі до відео співачка.

Інші фотографії та відео Майлі Сайрус вразили не менше її шанувальників. Зірка приміряла чорний комбінезон з прозорими вставками, який сексуально обтискав її тіло. На шию Сайрус одягнула розкішне сяюче кольє, на руках красувалися браслети і персні, а на її вухах були стильні сережки. Для завершення образу вона взула сріблясті босоніжки, а губи підкреслила червоною помадою.

У дописах Майлі написала, що скоро видалить цей відеоролик, адже вона його опублікувала лише через iHeartRadio Music Festival. Представники фестивалю в інстаграмі написали у коментарі співачки, що не варто цього робити, адже відео – прекрасне.