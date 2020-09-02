25-річна британка невпинно наповнює сторінки у соціальних мережах звабливими кадрами. Демі Роуз незмінно хизується своїми принадами та демонструє сексуальність у привабливому вбранні.

Відома британська модель не залишає шанувальників без еротичних світлин. Вона радо ділиться із понад 14-мільйонною аудиторією фоловерів на особистій сторінці в інстаграмі гарячими кадрами.

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Демі Роуз без сумнівів є однією з найвідвертіших дівчат у сучасному модельному бізнесі. Вона вміє підкреслити принади свого тіла і завести користувачів мережі. Кожна публікація набирає понад пів мільйона вподобань і тисячі коментарів.

Вже тривалий час красуня перебуває на іспанському острові Ібіца. Вона відпочиває на березі моря, приймає сонячні ванни та хизується пишними формами у відвертих бікіні.

Днями Демі позувала у звабливому купальнику, що складався із білого бюстгальтера з довгими рукавами та чорних мінітрусиків. Такий look підкреслив великі груди моделі та її апетитні сідниці. Оригінальними доповненнями пляжного образу стали білі об'ємні рукави, довга підвіска з хрестом та сонцезахисні окуляри круглої форми. Довге волосся Роуз заплела в косу, яку прикрасила декоративнимими пір'їнами. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж із натуральним блиском на губах.

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