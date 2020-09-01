25-річна американська модель Демі Роуз продовжує подорожувати Іспанією та позувати на тлі фантастичних пейзажів. Вона поділилась кадрами з прогулянки яхтою, для якої обрала сексуальний суцільний купальник.

Зірка з 14-мільйонною аудиторією опублікувала в інстаграмі фото поблизу скелястого острова Ес Ведра, куди вирушила яхтою. Демі Роуз не лише насолодилась неймовірною красою, а й влаштувала пікантну зйомку посеред моря.

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Модель зображена у суцільному чорному купальнику на тонких бретелях з оголеною спиною. Пляжний образ ледь прикривав величезні груди Демі Роуз й оголював сідниці та стегна. ЇЇ тонка талія виглядала дуже звабливо завдяки поясу. Впродовж літнього сезону зірка демонструвала безліч купальників, проте цей гідний звання якщо не найвідвертішого, то найкрасивішого в її гардеробі.

Демі Роуз для морської прогулянки розпустила довге волосся, яке сексуально розвівалось на вітрі, та одягла трендові сонцезахисні окуляри в стилі 90-х.

На одному з кадрів вона засвітила пишні сідниці, позуючи сидячи, а на іншому – груди, які зводять з розуму чоловічу аудиторію.



Демі Роуз у купальнику / Фото Instagram / @demirose



Демі Роуз у купальнику / Фото Instagram / @demirose