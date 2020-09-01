25-летняя американская модель Деми Роуз продолжает путешествовать по Испании и позировать на фоне фантастических пейзажей. Она поделилась кадрами с прогулки яхтой, для которой выбрала сексуальный сплошной купальник.

Звезда с 14-миллионной аудиторией опубликовала в Инстаграме фото около скалистого острова Эс Ведра, куда отправилась яхтой. Деми Роуз не только насладилась невероятной красотой, но и устроила пикантную съемку посреди моря.

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Модель изображена в сплошном черном купальнике на тонких бретелях с обнаженной спиной. Пляжный образ едва прикрывал огромную грудь Деми Роуз и обнажал ягодицы и бедра. Ее тонкая талия выглядела очень обольстительно благодаря поясу. На протяжении летнего сезона звезда демонстрировала множество купальников, однако этот достоин звания если не самого откровенного, то самого красивого в ее гардеробе.

Деми Роуз для морской прогулки распустила длинные волосы, которые сексуально развевались на ветру, и надела трендовые солнцезащитные очки в стиле 90-х.

На одном из кадров она засветила пышные ягодицы, позируя сидя, а на другом – грудь, которые сводят с ума мужскую аудиторию.

Деми Роуз в купальнике / Фото Instagram / @demirose

Деми Роуз в купальнике / Фото Instagram / @demirose