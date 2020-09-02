25-летняя британка неустанно наполняет страницы в социальных сетях обольстительными кадрами. Она неизменно хвастается своими прелестями и демонстрирует сексуальность в привлекательном наряде.

Известная британская модель не оставляет поклонников без эротических фотографий. Она с радостью делится с более чем 14-миллионной аудиторией фолловеров на личной странице в Инстаграме горячими кадрами.

Читайте также Горячая Деми Роуз показала ягодицы в самом красивом купальнике сезона: откровенное фото

Деми Роуз без сомнений является одной из самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Она умеет подчеркнуть прелести своего тела и завести пользователей сети. Каждая публикация набирает более полумиллиона лайков и тысячи комментариев.

Уже длительное время красавица находится на испанском острове Ибица. Она отдыхает на берегу моря, принимает солнечные ванны и щеголяет пышными формами в откровенных бикини.

На днях Деми позировала в соблазнительных купальниках, состоящий из белого бюстгальтера с длинными рукавами и черных трусиков. Такой look подчеркнул большую грудь модели и ее аппетитные ягодицы. Оригинальными дополнениями пляжного образа стали белые объемные рукава, длинная подвеска с крестом и солнцезащитные очки круглой формы. Длинные волосы Роуз заплела в косу, которую украсила декоративными перьями. На лице она сделала фирменный макияж с натуральным блеском на губах.

Для просмотра фото листайте вправо