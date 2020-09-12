Сексуальна модель Демі Роуз не втомлюється ділитися з шанувальниками еротичними фото. Цього разу зірка знову похизувалась пишними формами, засвітивши великі груди в декольте.

Зваблива британка Демі Роуз продовжує вражати підписників відвертими фото. Вона точно знає, як завести фанів. Модель поділилась новими фото на своїй інстаграм-сторінці та взірвала мережу.

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Демі Роуз цього разу постала на тлі білої стіни. Перед об'єктивом вона позувала у обтислій чорній мінісукні, яка вдало підкреслювала її пишні форми. Особливої перчинки додавала величезна прикраса з написом SEX, що висіла на талії і повністю відображала вигляд Демі.

Демі засвітила сексуальні пишні груди в глибокому декольте. Модель також доповнила образ чорною сумочкою від Yves Saint Laurent. Її сексапільний look завершила модна укладка її довгого волосся, яке вона зачесала на один бік, а також ніжний макіяж на обличчі.



Гаряча Демі Роуз / Instagram / @demirose

Гаряча Демі Роуз своїми фото завжди викликає ажіотаж в мережі та серед своєї 14-мільйонної аудиторії. Тому й ця спекотна світлина одразу ж розбурхала мережу та набирає все більше вподобань серед шанувальників.



Гаряча Демі Роуз / Instagram / @demirose